У Міноборони створять агенцію із закупівель

Боєць ЗСУ харчується у їдальні. Фото: ВСУ

В Україні запустили пілотний проєкт із реформи закупівель в армії. Вона скасувала проєкт на номенклатурі, яка не є летальною.

Про це повідомила керівник Офісу з підтримки змін при Міністерстві оборони України Юлія Марушевська.

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В Україні відкривається агенція із закупівель

У рамках проєкту буде створено агентство із закупівель, яке допоможе визначити політику, норми та правила гри для функціонування відносин між покупцем та продавцем.

Марушевська пояснила, що формування політики має залишатися в Міністерстві оборони, а процес закупівель буде передано в агентство, де працюватимуть фахівці з досвідом укладання прозорих контрактів та аналізу ринку. Агентство дасть можливість найкращим українським та світовим постачальникам зайти на цей ринок та надавати послуги нашому війську на найкращих умовах.

Офіс підтримки змін при Міністерстві оборони буде консультативно-дорадчим органом та залучатиме професіоналів та експертів у процеси трансформації у Міністерстві оборони та всіх пов'язаних структурах.

Проєктний підхід використовуватиметься для введення змін по черзі, а для цього формуватиметься окрема команда зі спеціалістів та експертів. Нині проводиться аналіз проєктів, куди є критичний запит.

Крім того, проєкт допоможе полегшити процедуру закупівель для постачальників та покращити якість товарів та послуг, що надаються для армії.

Нагадаємо, раніше в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір вийшла інформація про те, що Міноборони виробляло закупівлі продуктів, у тому числі яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього в Міністерстві економіки заявили, що закупівлі мають бути прозорими та запропонували публікувати частину інформації про ціни в окремому розділі е-системи Prozorro.

Також раніше українці розповіли в опитуванні Центру Разумкова про рівень корупції та компетентність тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявили, що протягом 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками.

Також ми писали, що опитані Новини. Live юристи сходяться на думці, що нинішня активність силовиків на ниві боротьби з корупцією спровокована, швидше за все, потужним імпульсом з боку західних партнерів України.