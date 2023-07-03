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В Минобороны отреагировали на избиение женщины работником Закарпатского ТЦК

3 июля 2023 10:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Минобороны отреагировали на избиение женщины работником Закарпатского ТЦК
Первый замминистра обороны Александр Павлюк. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Министерство обороны будет реагировать на каждую информацию о недостойном поведении работников территориальных центров комплектования. Всех виновных обещают наказать.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Минобороны обещает реагировать

Александр Павлюк отреагировал на информацию об "отдельных случаях недостойного поведения" работников территориальных центров комплектования.

"Все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции", — подчеркнул первый замминистра обороны.

Он подчеркнул, что по каждому подобному случаю проведут служебные расследования, а виновные по результатам этих расследований будут привлечены к ответственности.

Куда обращаться

Генерал-лейтенант Павлюк, что граждане, столкнувшиеся с проблемами в общении с работниками ТЦК, могут сообщать об этих инцидентах по нескольким каналам.

Речь идет о:

Павлюк о скандале с избиением жены военнослужащего работником ТЦК
Павлюк о скандале с избиением жены военнослужащего работником ТЦК

Напомним, ранее жена украинского военного Татьяна Новак написала на своей Facebook-странице, что в Ужгороде ее избил старший офицер Закарпатского областного территориального центра комплектования Константин Вари. Он был под хмельком, начал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.

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