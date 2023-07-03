В Минобороны отреагировали на избиение женщины работником Закарпатского ТЦК

Первый замминистра обороны Александр Павлюк. Фото: "АрмияInform"

Министерство обороны будет реагировать на каждую информацию о недостойном поведении работников территориальных центров комплектования. Всех виновных обещают наказать.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Александр Павлюк отреагировал на информацию об "отдельных случаях недостойного поведения" работников территориальных центров комплектования.

"Все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции", — подчеркнул первый замминистра обороны.

Он подчеркнул, что по каждому подобному случаю проведут служебные расследования, а виновные по результатам этих расследований будут привлечены к ответственности.

Куда обращаться

Генерал-лейтенант Павлюк, что граждане, столкнувшиеся с проблемами в общении с работниками ТЦК, могут сообщать об этих инцидентах по нескольким каналам.

Речь идет о:

телефонный номер 0 800 31 01 79;

электронную почту [email protected] ;

; чат-бот в Telegram: https://t.me/tck_report_bot.

Павлюк о скандале с избиением жены военнослужащего работником ТЦК

Напомним, ранее жена украинского военного Татьяна Новак написала на своей Facebook-странице, что в Ужгороде ее избил старший офицер Закарпатского областного территориального центра комплектования Константин Вари. Он был под хмельком, начал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.