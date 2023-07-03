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У Міноборони відреагували на побиття жінки працівником Закарпатського ТЦК

3 липня 2023 10:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Міноборони відреагували на побиття жінки працівником Закарпатського ТЦК
Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Міністерство оборони буде реагувати на кожну інформацію про негідну поведінку працівників територіальних центрів комплектування. Усіх винних обіцяють покарати.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Олександр Павлюк відреагував на інформацію про "окремі випадки негідної поведінки" працівників територіальних центрів комплектування.

"Усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції", — наголосив перший заступник міністра оборони.

Він наголосив, що по кожному подібному випадку проведуть службові розслідування, а винні за результатами цих розслідувань будуть притягнуті до відповідальності.

Куди звертатися

Генерал-лейтенант Павлюк, що громадяни, які зіткнулися із проблемами у спілкуванні з працівниками ТЦК, можуть повідомляти про ці інциденти за кількома каналами.

Йдеться про:

Павлюк про скандал із побиттям дружини військовослужбовця працівником ТЦК
Павлюк про скандал із побиттям дружини військовослужбовця працівником ТЦК

Нагадаємо, раніше дружина українського військового Тетяна Новак написала на своїй Facebook-сторінці, що в Ужгороді її побив старший офіцер Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтин Варі. Він був напідпитку, почав чіплятися до жінки та її чоловіка, а потім взагалі накинувся на жінку та завдав два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню.

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