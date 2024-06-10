Как будет работать новый сервис для семей пленных в "Действии"

Обмен военнопленными 31 мая 2024 года. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Родные пленных будут получать в "Дії" уведомления от Координационного штаба. Цель внедрения нового сервиса — защита от мошенничества, спама и похищения личных данных.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

По его словам, семьи военнопленных и гражданских, которых Россия удерживает в плену, а также семьи пропавших без вести становятся мишенью россиян, присылающих украинцам сообщения, где просят деньги в обмен на "освобождение из плена". Также по этой теме спекулируют спамеры — прикрепляют ссылку, а затем похищают данные человека.

"Чтобы защитить семьи от этого беспорядка, отныне все уведомления из кабинета из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными будут в "Дії", — отметил Федоров.

Как будет функционировать новый сервис "Дії"

Как объяснил министр цифровой трансформации, когда человек пропадает без вести, родные оставляют заявление в личном кабинете на сайте Координационного штаба. В "Дію" поступят уведомления из этого кабинета о том, что:

заявление подтвердили;

к делу добавили информацию;

человека освободили из плена.

Также будет извещение в "Дії", если человек считался пропавшим без вести, а затем удалось подтвердить, что он в плену.

"Делаем все, чтобы процесс для родных был безопасным. И когда они получают пуш в Дії о том, что человека освободили из плена, то его действительно освободили", — отметил Федоров.

Напомним, 31 мая из плена российских оккупантов домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них — воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.

Напомним, в конце мая аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что россияне обвинили Украину в том, что именно из-за нее обмен военнопленными был приостановлен на несколько месяцев. Украинская сторона утверждает, что Россия очень жестоко обращается с пленными украинцами.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с письмами в Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства над украинскими военнопленными после публикации в сети соответствующего видео.