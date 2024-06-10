Як працюватиме новий сервіс для родин полонених у "Дії"

Обмін військовополоненими 31 травня 2024 року. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Рідні полонених отримуватимуть у "Дії" сповіщення від Координаційного штабу. Мета впровадження нового сервісу — захист від шахрайства, спаму та викрадення особистих даних.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram в понеділок, 10 червня.

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За його словами, родини військовополонених і цивільних, яких Росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти стають мішенню росіян, які надсилають українцям повідомлення, де просять гроші в обмін на "звільнення з полону". Також на цій темі спекулюють спамери — прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини.

"Щоб захистити родини від цього безладу, відтепер усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у "Дії", — зазначив Федоров.

Як функціонуватиме новий сервіс "Дії"

Як пояснив Михайло Федоров, коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайту Координаційного штабу. У "Дію" надійдуть сповіщення з цього кабінету про те, що:

заяву підтвердили;

до справи додали інформацію;

людину звільнили з полону.

Також буде сповіщення в "Дії", якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні.

"Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш у Дію про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, 31 травня з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них — воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

Також наприкінці травня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни звинуватили Україну в тому, що саме через неї обмін військовополоненими був припинений на кілька місяців. Українська сторона стверджує, що Росія дуже жорстоко поводиться з полоненими українцями.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання з українських військовополонених після публікації в мережі відповідного відео.