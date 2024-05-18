Взрывы в Миргороде Полтавской области сейчас, ночью 18 мая — что известно

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: Associated Press

Взрывы раздались в городе Миргороде Полтавской области сейчас, ночью 18 мая. В Полтавской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА.

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Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 01:26. Военные предупредили, что группа ударных БпЛА летит через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Информация о взрывах начала появляться в местных Telegram каналах с 02:09. В 02:14 эту информацию также продублировал мониторинговый Telegram-канал "єТривога" .

Скриншот сообщения Telegram-канала "Труха Полтава"

Скриншот сообщения Telegram-канала "єТривога"

А в 02:21 сообщение о том, что в Миргороде громко, появилась в Telegram-канале "Карта воздушных тревог".

Скриншот сообщения Telegram-канала "Карта воздушных тревог"

Информации об этом обстреле от ОВА и городских властей пока не было.

Напомним, ночью 18 мая в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА. В опасности оказались Сумская, Полтавская, Харьковская, Одесская, Николаевская и Кировоградская области.

Также мы сообщали о том, что днем 17 мая россияне обстреляли Холодногорский район Харькова. В результате этой атаки три человека погибли, а еще 28 получили ранения.