В Миргороде раздались взрывы
8 ноября 2023 00:41
обновлено: 01:29
Взрывы в Миргороде. Фото: Украинская правда
Взрывы раздались в Миргороде, в среду, 8 ноября. Предварительно в городе объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
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В Украине 8 ноября была объявлена воздушная тревога в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
Незадолго после этого в городе раздался взрыв.
Предварительно известно, что россияне могли атаковать город ракетой Х-59.
Напомним, сегодня, 7 ноября, во временно оккупированном Донецке раздаются взрывы . Местные сообщают о "прилетах" в центре города.
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