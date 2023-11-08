В Миргороде раздались взрывы

Взрывы в Миргороде. Фото: Украинская правда

Взрывы раздались в Миргороде, в среду, 8 ноября. Предварительно в городе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Читайте также:

Россияне атаковали Полтавщину

В Украине 8 ноября была объявлена воздушная тревога в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Незадолго после этого в городе раздался взрыв.

Предварительно известно, что россияне могли атаковать город ракетой Х-59.

Напомним, сегодня, 7 ноября, во временно оккупированном Донецке раздаются взрывы . Местные сообщают о "прилетах" в центре города.