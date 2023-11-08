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У Миргороді пролунали вибухи

8 листопада 2023 00:41
оновлено: 01:29
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Миргороді пролунали вибухи
Вибухи у Миргороді. Фото: Українська правда
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Вибухи пролунали у Миргороді, в середу, 8 листопада. Попередньо, у місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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В Україні 8 листопада оголосили повітряну тривогу у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Незадовго після цього у місті пролунав вибух.

Попередньо відомо, що росіяни могли атакувати місто ракетою Х-59.

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" у центрі міста.

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