У Миргороді пролунали вибухи

Вибухи у Миргороді. Фото: Українська правда

Вибухи пролунали у Миргороді, в середу, 8 листопада. Попередньо, у місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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В Україні 8 листопада оголосили повітряну тривогу у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Незадовго після цього у місті пролунав вибух.

Попередньо відомо, що росіяни могли атакувати місто ракетою Х-59.

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" у центрі міста.