У Миргороді пролунали вибухи
8 листопада 2023 00:41
оновлено: 01:29
Вибухи у Миргороді. Фото: Українська правда
Вибухи пролунали у Миргороді, в середу, 8 листопада. Попередньо, у місті оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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В Україні 8 листопада оголосили повітряну тривогу у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.
Незадовго після цього у місті пролунав вибух.
Попередньо відомо, що росіяни могли атакувати місто ракетою Х-59.
Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" у центрі міста.
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