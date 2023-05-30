В Москве произошел мощный взрыв в многоэтажке: в инциденте обвинили БПЛА

Дым от взрыва на оборонном заводе в РФ. Фото: российские СМИ

В России МЧС выясняет причины взрыва в одной из квартир в Новой Москве, произошедшего около 4 утра. Так, в многоэтажном доме выбиты окна, а вокруг видны следы от беспилотника.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Поступила заявка об ЧП на улице Атласова, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После взлома квартиры признаков пожара не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина и происшествия", — отметили в МЧС.

Также, как сообщили очевидцы происшествия, во время инцидента они слышали звук взрыва.

Последствия взрыва во многоэтажке в Москве. Фото: российские СМИ

Последствия взрыва во многоэтажке в Москве. Фото: российские СМИ

Позже появилась информация о возможной причине взрыва. Так, одним из вариантов событий является столкновение беспилотника с жилым домом.

"В настоящее время прорабатываются несколько версий причины взрыва, в том числе вариант, в многоэтажный жилой дом врезался БПЛА. Подобные к беспилотнику фрагменты обнаружены вокруг дома. Точно можно будет сказать после соответствующих экспертиз", — сообщили экстренные службы.

Добавили, что предварительно без жертв и пострадавших.

Напомним, что в нескольких населенных пунктах Белгородской области прогремели мощные взрывы. Так, у российского Шебекино взорвались два промышленных предприятия в результате попадания снарядов.