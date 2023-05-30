У Москві стався потужний вибух у багатоповерхівці: в інциденті звинуватили БпЛА

Дим від вибуху на оборонному заводі в РФ. Фото: російські ЗМІ

У Росії МНС з'ясовує причини вибуху в одній із квартир в Новій Москві, що стався близько 4-ї ранку. Так, в багатоповерховому будинку вибиті вікна, а довкола нібито видніються сліди від безпілотника

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Надійшла заявка про НП на вулиці Атласова, будинок 11. Пожежно-рятувальні підрозділи, прибувши на місце, виявили за зовнішніми ознаками порушення скління на 25-му поверсі. Після злому квартири ознак пожежі не виявлено. Наразі встановлюється причина та обставини, що сталася", — зазначили в МНС.

Також як повідомили очевидці події, під час інциденту, вони чули звук вибуху.

Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Москві. Фото: російські ЗМІ

Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Москві. Фото: російські ЗМІ

Пізніше з'явилася інформація про можливу причину вибуху. Так, одним із варіантів подій є зіткнення безпілотника із житловим будинком.

"Наразі опрацьовуються кілька версій причини вибуху, у тому числі варіант, що до багатоповерхового житлового будинку врізався БПЛА. Подібні до безпілотника фрагменти виявлено навколо будинку. Точно можна буде сказати після відповідних експертиз", — повідомили екстрені служб.

Додали, що попередньо без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, що в кількох населених пунктах Бєлгородської області пролунали потужні вибухи. Так у російському Шебекіно вибухнули два промислові підприємства внаслідок влучання снарядів.