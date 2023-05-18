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В Москве открылась циничная выставка Соловьева фото из оккупированных городов

18 мая 2023 17:29
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
В Москве открылась циничная выставка Соловьева фото из оккупированных городов
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: росСМИ
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

В Москве открыли выставку фотографий с фронта, подготовленную фондом пропагандиста Соловьева под названием "За лентой". На фото представлена жизнь оккупированных городов и портреты окупантов "героев СВО".

Об этом сообщает пропагандист на своем телеграмм-канале.

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Подробности

Пропутинский пропагандист Соловьев с командой каждые выходные, как сообщается в афише, ездил в оккупированные россиянами города. Оттуда оккупанты привозили фотографии, из которых сейчас решили слепить циничную выставку.

Она поделена на две части. Первая посвящена быту людей, оставшихся жить в оккупации. Как бы, чтобы показать ужасные последствия боевых действий, сделанные ими самими.

К примеру, в афише анонсируют фото "контрабаса на фоне разрушенной лестницы знаменитого Мариупольского театра". Лицемерно забыв, кто именно его разрушил.

Соловьев во время открытия еще раз дал волю своей больной фантазии, вспоминая свои поездки на фронт:

"Когда нацистка убивает родителей и берет их детей, чтобы с ними пройти блокпост, притворяясь, что она их мать. А потом ты с интересом читаешь, как западная пресса ее приглашает, она выступает в Конгрессе, ее воспринимают чуть ли не как героиню."

Вторая часть выставки посвящена так называемым "героям СВО". Говоря о ней, Соловьев не сдержал слез. Ведь оккупанты на фото в большинстве с жизнью уже попрощались. Надеемся, таких посмертных портретов там много.

Напомним, Соловьев недавно жаловался, что Зеленский хочет его убить. Во время презентации выставки он еще раз гордо отметил, что он под прицелом в ГУР.

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