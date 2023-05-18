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У Москві відкрилась цинічна виставка Соловйова фото з окупованих міст

18 травня 2023 17:29
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
У Москві відкрилась цинічна виставка Соловйова фото з окупованих міст
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: росЗМІ
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У Москві відкрили виставку фотографій з фронту, підготовлена фондом пропагандиста Соловйова під назвою "За лентой". На фото представлене життя окупованих міст та портрети окупантів "героїв СВО".

Про це повідомляє пропагандист на своєму телеграм-каналі.

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Деталі

Пропутінський пропагандист Соловйов з командою кожні вихідні, як повідомляється в афіші, виїжджав в окуповані росіянами міста. Звідти окупанти привозили фотографії, з яких зараз вирішили зліпити цинічну виставку.

Вона поділена на дві частини. Перша присвячена побуту людей, які залишились жити в окупації. Нібито, щоб показати жахливі наслідки бойових дій, спричинені ними самими.

Приміром, у афіші анонсують фото "контрабасу на фоні зруйнованих сходів знаменитого Маріупольського театру". Лицемірно забувши хто саме його зруйнував.

Соловйов під час відкриття вкотре дав волю своїй хворій фантазії, згадуючи свої поїздки на фронт:

"Коли нацистка вбиває батьків і бере їхніх дітей, щоб з ними пройти блокпост, притворяючись, що вона їхня мати. А потім ти з цікавістю читаєш, як західна преса її запрошує, вона виступає в Конгресі, її сприймають ледь не як героїню."

Друга ж частина виставки присвячена так званим "героям СВО". Говорячи про неї, Соловйов не стримав сліз. Адже окупанти на фото в більшості з життям вже попрощались. Сподіваємось, таких посмертних портретів там багато.

Нагадаємо, Соловйов нещодавно скаржився, що Зеленський хоче його вбити. Під час презентації виставки він вкотре гордо зазначив, що він під прицілом у ГУР.

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