В МВД назвали количество жертв в результате подрыва Каховской ГЭС

Люди плывут на лодках после подрыва Каховской ГЭС. Фото: МВД

Из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами на подконтрольной Украине территории погибли более 30 человек. Их обнаружили в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Отмечается, что в результате теракта на Каховской ГЭС на подконтрольной Украине территории погиб 31 человек. Так, из них 29 человек — в Херсонской и двое — в Николаевской области.

Напомним, что Украина попытается отремонтировать Каховскую гидроэлектростанцию, взорванную российскими захватчиками. Правительство утвердило экспериментальный проект.

Также мы сообщали, что после подрыва дамбы на Каховской ГЭС, россияне вынуждены были отступить со своих позиций на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Однако сейчас большая вода отступила, и они частично вернули контроль.

Добавим, что международный гигант в сфере технологий и поисковых сервисов Google предоставил доступ к своему передовому чат-боту Bard для пользователей в Украине. У Google Bard попросили проанализировать, есть ли возможность подрыва россиянами еще одной ГЭС.