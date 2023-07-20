У МВС назвали кількість жертв внаслідок підриву Каховської ГЕС

Люди пливуть на човнах після підриву Каховської ГЕС. Фото: МВС

Через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами на підконтрольній Україні території загинуло понад 30 осіб. Їх знайшли в Херсонській та Миколаївській областях.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Зазначається, що внаслідок теракту на Каховській ГЕС на підконтрольній Україні території загинула 31 людина. Так, із них 29 людей — у Херсонській і двоє — в Миколаївській області.

Нагадаємо, що Україна спробує відремонтувати Каховську гідроелектростанцію, яку підірвали російські загарбники. Уряд затвердив експериментальний проєкт.

Також ми повідомляли, що після підриву дамби на Каховській ГЕС росіяни були вимушені відступити зі своїх позицій на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Проте зараз велика вода відступила і вони частково повернули контроль.

Додамо, що міжнародний гігант у сфері технологій та пошукових сервісів Google надав доступ до свого передового чат-бота Bard для користувачів в Україні. У Google Bard попросили проаналізувати, чи є можливість підриву росіянами ще однієї ГЕС.