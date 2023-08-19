В МВД объяснили, можно ли отстроить Каховскую ГЭС

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: Facebook

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал возможность возобновления Каховской ГЭС после теракта российских оккупантов. По его словам, плотину больше не смогут восстановить.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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"В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28. 3 машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению", — отметил Клименко.

По его словам, затопило 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей, где проживало около 875 тыс. человек. По меньшей мере 34 погибших, 28 травмированы, а без вести пропали 39 человек.

"Из подтопленных районов вывезли почти четыре тысячи человек и сотни домашних животных. Во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобильных", — рассказал глава МВД.

Клименко добавил, что из-за проблем с водоснабжением почти 700 тыс. человек остались без воды, однако удалось настроить регулярный подвоз.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили попытку покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.