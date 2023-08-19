В МВД объяснили, можно ли отстроить Каховскую ГЭС
Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал возможность возобновления Каховской ГЭС после теракта российских оккупантов. По его словам, плотину больше не смогут восстановить.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Последствия российского теракта на Каховской ГЭС
"В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28. 3 машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению", — отметил Клименко.
По его словам, затопило 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей, где проживало около 875 тыс. человек. По меньшей мере 34 погибших, 28 травмированы, а без вести пропали 39 человек.
"Из подтопленных районов вывезли почти четыре тысячи человек и сотни домашних животных. Во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобильных", — рассказал глава МВД.
Клименко добавил, что из-за проблем с водоснабжением почти 700 тыс. человек остались без воды, однако удалось настроить регулярный подвоз.
Напомним, что в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили попытку покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.