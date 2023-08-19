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У МВС пояснили, чи можна відбудувати Каховську ГЕС

19 серпня 2023 01:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У МВС пояснили, чи можна відбудувати Каховську ГЕС
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував можливість відновлення Каховської ГЕС після теракту російських окупантів. За його словами, дамбу більше не зможуть відновити. 

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

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"У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню", — зазначив Клименко.

За його словами, затопило 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, де мешкали приблизно 875 тис. людей. Щонайменше 34 загиблих, 28 травмованих, а безвісти зникли 39 осіб.

"3 підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб", — розповів очільник МВС.

Клименко додав, що через проблеми з водопостачанням майже 700 тис. людей залишилися без води, однак вдалося налаштувати регулярний підвіз.

Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили спробу замаху на заступника глави Державної податкової служби  Євгена Сокура.

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