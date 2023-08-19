У МВС пояснили, чи можна відбудувати Каховську ГЕС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: Facebook

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував можливість відновлення Каховської ГЕС після теракту російських окупантів. За його словами, дамбу більше не зможуть відновити.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

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"У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню", — зазначив Клименко.

За його словами, затопило 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, де мешкали приблизно 875 тис. людей. Щонайменше 34 загиблих, 28 травмованих, а безвісти зникли 39 осіб.

"3 підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб", — розповів очільник МВС.

Клименко додав, що через проблеми з водопостачанням майже 700 тис. людей залишилися без води, однак вдалося налаштувати регулярний підвіз.

Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили спробу замаху на заступника глави Державної податкової служби Євгена Сокура.