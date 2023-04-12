В МВД показали, как раненые на войне нацгвардейцы лечатся в Евросоюзе
Раненые на войне нацгвардейцы благодаря помощи украинских и международных структур отправились на лечение и реабилитацию в Европу. Украинцы приняли медицинские учреждения Италии и Литвы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Реабилитация в Евросоюзе
Военнослужащие Национальной гвардии Украины, раненые во время полномасштабной войны, отправились на лечение и реабилитацию в страны Европейского Союза.
Такие услуги украинцам оказали Италия и Литва.
Нацгвардиец с позывным Якудза получил 12 ранений от российских осколков на Бахмутском направлении.
Он лечился и проходил реабилитацию в Италии, в городке Кьенес. Процесс лечения включал использование термальными и минеральными водами, положительно влияющими на восстановление костей, суставов и мышц.
Как и за чьи деньги лечили украинцев
"Сразу по приезду мы попали на консультацию к врачу, который расписал каждому процедуры. Большинство приехавших сюда получили осколочные ранения конечностей. Раны уже зажили, но осталась еще психологическая реабилитация, ее часто недооценивают, однако она важна. Я благодарю всех, благодаря кому эта поездка стала возможной", — рассказал о своей реабилитации в Литве нацгвардеец Дмитрий.
Этот процесс стал возможным с помощью украинских благотворительных фондов и международных партнеров.
Напомним, что ветераны в Украине могут получить бесплатную психологическую реабилитацию. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу.