В МВД показали, как раненые на войне нацгвардейцы лечатся в Евросоюзе

Украинские защитники, проходящие реабилитацию в Европе. Фото: МВД

Раненые на войне нацгвардейцы благодаря помощи украинских и международных структур отправились на лечение и реабилитацию в Европу. Украинцы приняли медицинские учреждения Италии и Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Реабилитация в Евросоюзе

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, раненые во время полномасштабной войны, отправились на лечение и реабилитацию в страны Европейского Союза.

Такие услуги украинцам оказали Италия и Литва.

Нацгвардиец с позывным Якудза получил 12 ранений от российских осколков на Бахмутском направлении.

Он лечился и проходил реабилитацию в Италии, в городке Кьенес. Процесс лечения включал использование термальными и минеральными водами, положительно влияющими на восстановление костей, суставов и мышц.

Нацгвардейцы на реабилитации

Фото: МВД

Как и за чьи деньги лечили украинцев

"Сразу по приезду мы попали на консультацию к врачу, который расписал каждому процедуры. Большинство приехавших сюда получили осколочные ранения конечностей. Раны уже зажили, но осталась еще психологическая реабилитация, ее часто недооценивают, однако она важна. Я благодарю всех, благодаря кому эта поездка стала возможной", — рассказал о своей реабилитации в Литве нацгвардеец Дмитрий.

Этот процесс стал возможным с помощью украинских благотворительных фондов и международных партнеров.

Украинские воины на лечении в Европе

Фото: МВД

Напомним, что ветераны в Украине могут получить бесплатную психологическую реабилитацию. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу.