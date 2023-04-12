У МВС показали, як поранені на війні нацгвардійці лікуються у Євросоюзі
Поранені на війні нацгвардійці завдяки допомозі українських та міжнародних структур відправилися на лікування та реабілітацію у Європу. Українців прийняли медичні заклади Італії та Литви.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Реабілітація у Євросоюзі
Військовослужбовці Національної гвардії України, поранені під час повномасштабної війни, відправилися на лікування та реабілітацію до країн Європейського Союзу.
Зокрема, такі послуги українцям надали Італія і Литва.
Нацгвардієць із позивним Якудза отримав 12 поранень від російських осколків на Бахмутському напрямку.
Він лікувався і проходив реабілітацію в Італії, у містечку К'єнес. Процес лікування включав використання термальними та мінеральними водами, що позитивно впливають на відновлення кісток, суглобів та м’язів.
Як і за чиї гроші лікували українців
"Одразу по приїзду ми потрапили на консультацію до лікаря, який розписав кожному процедури. Більшість з тих, хто приїхав сюди, отримали осколкові поранення кінцівок. Рани вже зажили, але залишилась ще психологічна реабілітація, її часто недооцінюють, проте вона важлива. Я дякую всім, завдяки кому ця поїздка стала можливою", — розповів про свою реабілітацію в Литві нацгвардієць Дмитро.
Цей процес став можливим за допомоги українських благодійних фондів та міжнародних партнерів.
Нагадаємо, що ветерани в Україні можуть отримати безоплатну психологічну реабілітацію. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря.