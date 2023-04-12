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У МВС показали, як поранені на війні нацгвардійці лікуються у Євросоюзі

12 квітня 2023 12:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У МВС показали, як поранені на війні нацгвардійці лікуються у Євросоюзі
Українські захисники, які проходять реабілітацію у Європі. Фото: МВС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Поранені на війні нацгвардійці завдяки допомозі українських та міжнародних структур відправилися на лікування та реабілітацію у Європу. Українців прийняли медичні заклади Італії та Литви.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Реабілітація у Євросоюзі

Військовослужбовці Національної гвардії України, поранені під час повномасштабної війни, відправилися на лікування та реабілітацію до країн Європейського Союзу.

Зокрема, такі послуги українцям надали Італія і Литва.

Нацгвардієць із позивним Якудза отримав 12 поранень від російських осколків на Бахмутському напрямку.

Він лікувався і проходив реабілітацію в Італії, у містечку К'єнес. Процес лікування включав використання термальними та мінеральними водами, що позитивно впливають на відновлення кісток, суглобів та м’язів.

Поранені українські воїни лікуються у Європі
Нацгвардійці на реабілітації
Фото: МВС

Як і за чиї гроші лікували українців

"Одразу по приїзду ми потрапили на консультацію до лікаря, який розписав кожному процедури. Більшість з тих, хто приїхав сюди, отримали осколкові поранення кінцівок. Рани вже зажили, але залишилась ще психологічна реабілітація, її часто недооцінюють, проте вона важлива. Я дякую всім, завдяки кому ця поїздка стала можливою", — розповів про свою реабілітацію в Литві нацгвардієць Дмитро.

Цей процес став можливим за допомоги українських благодійних фондів та міжнародних партнерів.

Українські воїни на лікуванні у Європі
Українські воїни на лікуванні у Європі
Фото: МВС

Нагадаємо, що ветерани в Україні можуть отримати безоплатну психологічну реабілітацію. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря.

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