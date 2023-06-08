В МВД рассказали историю спасения семьи из водяной ловушки на крыше в Олешках

Спасенная семья из Олешков с полицейской. Фото: МВД

В МВД рассказали историю спасения женщины с двумя детьми в Херсонской области в оккупированных Олешках. Их обнаружили с помощью дрона.

Об этом МВД сообщили в Telegram.

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Семью увидели украинские военные одной из артиллерийских бригад благодаря БпЛА.

"Сразу было принято решение найти пути, чтобы эвакуировать эту семью. И это удалось сделать! Женщина с детьми была эвакуирована и им оказана вся необходимая помощь", — отметили в министерстве.

Там добавили, что в настоящее время семья находится в безопасности.

Спасенная девочка из Олешков с полицейской. Фото: МВД

Напомним, что появилась информация о первых погибших в оккупированном городе Олешки на Херсонщине. Город оказался под водой в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.