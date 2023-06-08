В МВД рассказали историю спасения семьи из водяной ловушки на крыше в Олешках
В МВД рассказали историю спасения женщины с двумя детьми в Херсонской области в оккупированных Олешках. Их обнаружили с помощью дрона.
Об этом МВД сообщили в Telegram.
Спасение в Олешках
Семью увидели украинские военные одной из артиллерийских бригад благодаря БпЛА.
"Сразу было принято решение найти пути, чтобы эвакуировать эту семью. И это удалось сделать! Женщина с детьми была эвакуирована и им оказана вся необходимая помощь", — отметили в министерстве.
Там добавили, что в настоящее время семья находится в безопасности.
Напомним, что появилась информация о первых погибших в оккупированном городе Олешки на Херсонщине. Город оказался под водой в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.