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В МВД рассказали историю спасения семьи из водяной ловушки на крыше в Олешках

8 июня 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В МВД рассказали историю спасения семьи из водяной ловушки на крыше в Олешках
Спасенная семья из Олешков с полицейской. Фото: МВД
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В МВД рассказали историю спасения женщины с двумя детьми в Херсонской области в оккупированных Олешках. Их обнаружили с помощью дрона.

Об этом МВД сообщили в Telegram.

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Семью увидели украинские военные одной из артиллерийских бригад благодаря БпЛА.

"Сразу было принято решение найти пути, чтобы эвакуировать эту семью. И это удалось сделать! Женщина с детьми была эвакуирована и им оказана вся необходимая помощь", — отметили в министерстве.

Там добавили, что в настоящее время семья находится в безопасности.

Спасенная девочка из Олешков с полицейской. Фото: МВД

Напомним, что появилась информация о первых погибших в оккупированном городе Олешки на Херсонщине. Город оказался под водой в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

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