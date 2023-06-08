У МВС розповіли історію порятунку сім'ї із водяної пастки на даху в Олешках
У МВС розповіли історію порятунку жінки з двома дітьми на Херсонщині в окупованих Олешках. Їх виявили за допомогою дрона.
Про це МВС України повідомили в Telegram.
Порятунок в Олешках
Зазначається, що сім'ю побачили українські військові однієї з артилерійських бригад завдяки БпЛА.
"Одразу було прийнято рішення знайти шляхи, аби евакуювати цю родину. І це вдалося зробити! Жінку з дітьми було евакуйовано та надано усю необхідну допомогу", — зазначили в міністерстві.
Там додали, що наразі сім'я перебуває в безпеці.
Нагадаємо, що з'явилася інформація про перших загиблих в окупованому місті Олешки на Херсонщині. Місто опинилося під водою внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.