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У МВС розповіли історію порятунку сім'ї із водяної пастки на даху в Олешках

8 червня 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У МВС розповіли історію порятунку сім'ї із водяної пастки на даху в Олешках
Врятована сім'я з Олешків із поліцейською. Фото: МВС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У МВС розповіли історію порятунку жінки з двома дітьми на Херсонщині в окупованих Олешках. Їх виявили за допомогою дрона.

Про це МВС України повідомили в Telegram.

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Зазначається, що сім'ю побачили українські військові однієї з артилерійських бригад завдяки БпЛА.

"Одразу було прийнято рішення знайти шляхи, аби евакуювати цю родину. І це вдалося зробити! Жінку з дітьми було евакуйовано та надано усю необхідну допомогу", — зазначили в міністерстві. 

Там додали, що наразі сім'я перебуває в безпеці.

Врятована дівчинка з Олешків із поліцейською. Фото: МВС

Нагадаємо, що з'явилася інформація про перших загиблих в окупованому місті Олешки на Херсонщині. Місто опинилося під водою внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. 

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