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В МВД рассказали, сколько добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления"

11 марта 2023 14:53
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В Украине уже начали обучение практически всем подразделениям на полигонах
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В "Гвардию наступления" уже подали заявку 28 тысяч добровольцев. На сегодня практически все подразделения уже сформированы.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УП.

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"28 тысяч заявлений от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор", — рассказал Клименко.

По его словам, обучение практически всех подразделений уже приступили к полигонам нашей страны, однако выдерживают там не все.

"Обучение будет длиться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГНСУ и Нацполиции, которые все сейчас называются "Гвардией наступления", — пояснил глава МВД.

В основном подразделения в основном сформированы. Сейчас набирают дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее.

Напомним, в начале февраля в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории.

Как пояснил временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, Гвардия наступления — это объединенное название для профессиональных штурмовых бригад МВД, НГУ и Госпогранслужбы, которые будут исключительно заниматься освобождением оккупированных территорий, в частности Донбасса и Крыма.

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