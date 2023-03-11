В МВД рассказали, сколько добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления"
В "Гвардию наступления" уже подали заявку 28 тысяч добровольцев. На сегодня практически все подразделения уже сформированы.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УП.
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"Гвардия наступления"
"28 тысяч заявлений от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор", — рассказал Клименко.
По его словам, обучение практически всех подразделений уже приступили к полигонам нашей страны, однако выдерживают там не все.
"Обучение будет длиться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГНСУ и Нацполиции, которые все сейчас называются "Гвардией наступления", — пояснил глава МВД.
В основном подразделения в основном сформированы. Сейчас набирают дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее.
Напомним, в начале февраля в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории.
Как пояснил временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, Гвардия наступления — это объединенное название для профессиональных штурмовых бригад МВД, НГУ и Госпогранслужбы, которые будут исключительно заниматься освобождением оккупированных территорий, в частности Донбасса и Крыма.