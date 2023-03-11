У МВС розповіли, скільки добровольців подали заявки у "Гвардію наступу"

В Україні вже розпочали навчання практично всіх підрозділів на полігонах

У "Гвардію наступу" уже подали заявку 28 тисяч добровольців. На сьогодні практично всі підрозділи вже сформовані.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає УП.

"Гвардія наступу"

"28 тисяч заяв від добровольців ми вже прийняли. В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір", — розповів Клименко.

За його словами, навчання практично всіх підрозділів вже розпочали на полігонах нашої країни, однак витримують там не всі.

"Навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються "Гвардією наступу", — пояснив очільник МВС.

В основному підрозділи здебільшого сформовані. Нараз набирають вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє.

Нагадаємо, на початку лютому в Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які посилюватимуть Сили оборони та звільнятимуть окуповані території.

Як пояснив тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, Гвардія наступу — це об'єднана назва для професійних штурмових бригад МВС, НГУ та Держприкордонслужби, які винятково займатимуться звільненням окупованих територій, зокрема Донбасу та Криму.