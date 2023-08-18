В МИД рассказали, скольких российских чиновников накажет спецтрибунал

Российский диктатор Владимир Путин с должностными лицами. Фото: росСМИ

Посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич заявил, что специальный трибунал за российские преступления в Украине накажет около 20 человек. Это представители политического и военного руководства России.

Об этом Кориневич рассказал в эфире программы "Укринформ. Вечерний стрим".

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"Преступление агрессии — это элитарное преступление, оно может совершаться только находящимися в должности лицами или фактически в состоянии давать приказы на ведение агрессивной войны. То есть вероятно — это будет решать трибунал (о преступлении агрессии России против Украины. — Ред.), это будут решать судьи, кого привлечь к ответственности… Это, возможно, может быть 20 человек — топпредставителей политического и военного руководства РФ", — отметил Антон Кориневич.

Он отметил, что среди этих 20 человек могут быть постоянные члены Совбеза России, которые принимали решение о соответствующих действиях в Украине, а также воплощавшие это решение — командующие войсками и Росгвардии.

Также Кориневич подчеркнул, что это не значит, что накажут только этих 20 человек, ведь другие тоже должны.

"Должны (наказать. — Ред), просто за другие преступления, в частности, за военные преступления и преступления против человечности и геноцид — в национальных судах Украины и других государств мира или в Международном уголовном суде. То есть то, что преступление агрессии элитарное и за него, очевидно, не будет наказано большое количество лиц, не означает, что основной массив российских военных преступников — эти тысячи и тысячи — останутся безнаказанными", — добавил посол по особым поручениям МИД.

Напомним, что российское руководство могут осудить заочно. Украина и партнеры обсуждают такой формат спецтрибунала.