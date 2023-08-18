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У МЗС розповіли, скількох російських посадовців покарає спецтрибунал

18 серпня 2023 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У МЗС розповіли, скількох російських посадовців покарає спецтрибунал
Російський диктатор Володимир Путін із посадовцями. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич заявив, що спеціальний трибунал за російські злочини в Україні покарає близько 20 осіб. Це — представники політичного і військового керівництва Росії.

Про це Кориневич розповів в ефірі програми "Укрінформ. Вечірній стрім".

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"Злочин агресії — це елітарний злочин, він може вчинятися тільки тими особами, які знаходяться на посаді або фактично в стані давати накази на ведення агресивної війни. Тобто ймовірно — це вирішуватиме трибунал (щодо злочину агресії Росії проти України. — Ред.), це вирішуватимуть судді, кого притягати до відповідальності… Це, можливо, може бути 20 осіб — топпредставників політичного і військового керівництва РФ", — зазначив Антон Кориневич.

Він зазначив, що серед цих 20 осіб можуть бути постійні члени Радбезу Росії, які ухвалювали рішення про відповідні дії в Україні, а також ті, хто втілював це рішення — командувачі військ і Росгвардії.

Також Кориневич наголосив, що це не означає, що покарають лише цих 20 людей, адже інші теж винні.

"Мають (покарати. — Ред), просто за інші злочини, зокрема за воєнні злочини та злочини проти людяності й геноцид — в національних судах України та інших держав світу або в Міжнародному кримінальному суді. Тобто те, що злочин агресії елітарний і за нього, очевидно, не буде покарана велика кількість осіб, не означає, що основний масив російських воєнних злочинців — ці тисячі й тисячі — залишаться непокараними", — додав посол з особливих доручень МЗС.

Нагадаємо, що російське керівництво можуть засудити заочно. Наразі Україна та партнери обговорюють такий формат спецтрибуналу.

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