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"У нас здесь блокбастер": опубликовано видео разминирования украинской земли

16 июня 2023 12:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"У нас здесь блокбастер": опубликовано видео разминирования украинской земли
Разминирование украинских территорий. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В сети появилось видео, как саперы разминируют территорию Украины, на которых побывали оккупанты. Кадры похожи на блокбастер.

Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

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На днях в соцсетях появилось видео разминирование украинских территорий с помощью американских систем разминирования M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC). Кадры похожи на настоящий блокбастер.

"Ухти, у нас здесь настоящий блокбастер. Красота", — комментируют взрывы военные.

Внимание, видео ниже содержит нецензурную лексику

Что известно о противоминных комплексах MICLIC

M58 "Mine Clearing Line Charge" — американская установка разминирования. Система состоит из прицепного шасси M353 или M200A1, пусковой установки, комплекта для стрельбы M147, заряда M58A3 и 127-мм реактивного снаряда MK22 Mod 4.

Принцип действия очень похож на принцип действия советской переносной системы разминирования УР-83П, также стоящих на вооружении Украины.

Заряд запускается с помощью ракетного двигателя Mk22 и взрывается на минном поле, расчищая полосу протяженностью 100 метров и шириной восемь метров.

M58 MICLIC может быть развернут в различных погодных и климатических условиях.

Устройство разминирования M58 MICLIC используется для создания безопасного коридора на минном поле.

Напомним, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), почти 13,5 тыс. кв. км акваторий морей и внутренних вод страны нуждаются в разминировании. С этой общей площади, 7,3 кв. км находятся на уже деоккупированных территориях.

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