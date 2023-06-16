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"У нас тут блокбастер": опубліковано відео розмінування української землі

16 червня 2023 12:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"У нас тут блокбастер": опубліковано відео розмінування української землі
Розмінування українських територій. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У мережі з'явилося відео, як сапери розміновують територію України, на якій побували окупанти. Кадри схожі на блокбастер.

Відповідне відео поширились у соцмережах.

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Днями у соцмережах з'явилося відео розмінування українських територій за допомогою американських систем розмінування M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC). Кадри схожі на справжній блокбастер.

"Ухти, в нас тут справжній блокбастер. Краса", — коментують вибухи військові.

Увага, відео нижче містить нецензурну лексику

Що відомо про протимінні комплекси MICLIC

M58 "Mine Clearing Line Charge" — американська установка розмінування. Система складається з причіпного шасі M353 або M200A1, пускової установки, комплекту для стрільби M147, заряду M58A3 та 127-мм реактивного снаряда MK22 Mod 4.

Принцип дії дуже схожий на принцип дії радянської переносної системи розмінування УР-83П, які також стоять на озброєнні України.

Заряд запускається за допомогою ракетного двигуна Mk22 і вибухає на мінному полі, розчищаючи смугу довжиною 100 метрів і шириною вісім метрів.

M58 MICLIC може бути розгорнутий у різних кліматичних та погодних умовах.

Пристрій для розмінування M58 MICLIC використовується для створення безпечного коридору на мінному полі.

Нагадаємо, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), майже 13,5 тис. кв. км акваторій морів та внутрішніх вод країни потребують розмінування. З цієї загальної площі, 7,3 кв. км розташовуються на вже деокупованих територіях.

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