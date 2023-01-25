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В НАТО рассказали, готовится ли кремль применить ядерное оружие

25 января 2023 12:24
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Столтенберг ответил, пойдет ли кремль на ядерную эскалацию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов оборонного альянса усилить поддержку Киева. По его словам, риск применения ядерного оружия рф невелик, но сама риторика кремля опасна.

Об этом он рассказал в интервью Die Welt.

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Подробности

В частности, Йенс Столтенберг прокомментировал опасения немецких политиков относительно поставки Украине танков Leopard 2, мол, это может привести к ядерной эскалации с рф. Он заявил, что "россия уже начала эту войну".

По словам генсека, риск применения россией ядерного оружия невелик, но сама риторика кремля опасна.

"Российская ядерная риторика абсолютно безответственна и опасна. РФ должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и потому ее нельзя вести", — заявил Столтенберг.

В НАТО отметили, что следят за действиями кремля, и пока никаких изменений в российских ядерных силах не наблюдается.

"Если бы это было так, мы бы отреагировали. Но даже если мы позволим россии шантажировать нас этой риторикой, мир станет более опасным. Тогда россия будет навязывать эту ядерную угрозу, когда захочет чего-то достичь", — рассказал генсек.

Кроме того, Столтенберг заявил, что именно россия начала войну против независимой страны. Он подчеркнул, что в интересах НАТО гарантировать победу Украины. Также Столтенберг повторил, что большинство войн заканчиваются переговорами, но в случае с Украиной есть некоторые нюансы.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщалось, что весна и начало лета будут решающими в войне. Самые трудные бои будут на Донецком и Луганском направлении.

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