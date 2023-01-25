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У НАТО розповіли, чи готується кремль застосувати ядерну зброю

25 січня 2023 12:24
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Столтенберг відповів, чи піде кремль на ядерну ескалацію
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав членів оборонного альянсу посилити підтримку Києва. За його словами, ризик застосування ядерної зброї рф невеликий, але сама риторика кремля небезпечна.

Про це він розповів в інтерв'ю Die Welt.

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Деталі

Зокрема, Єнс Столтенберг прокоментував побоювання німецьких політиків щодо постачання Україні танків Leopard 2, мовляв, це може призвести до ядерної ескалації з рф. Він заявив, що "росія вже почала цю війну".

За словами генсека, наразі ризик застосування росією ядерної зброї невеликий, але сама риторика кремля небезпечна.

"Російська ядерна риторика абсолютно безвідповідальна і небезпечна. РФ повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти, і тому її не можна вести", — заявив Столтенберг.

У НАТО зазначили, що стежать за діями кремля і поки ніяких змін в російських ядерних силах не спостерігається.

"Якби це було так, ми б відреагували. Але навіть якщо ми дозволимо росії шантажувати нас цією риторикою, світ стане небезпечнішим. Тоді рф буде нав'язувати цю ядерну загрозу, коли захоче чогось досягти", — розповів генсек.

Окрім того, Столтенберг заявив, що це саме росія почала війну проти незалежної країни. Він підкреслив, що в інтересах НАТО гарантувати перемогу України. Також Столтенберг повторив, що більшість воєн закінчуються переговорами, але у випадку з Україною є деякі нюанси.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомляли, що весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Найважчі бої будуть на Донецькому і Луганському напрямку.

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