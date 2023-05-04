В Нацгвардии рассказали, сколько бригад "Гвардії наступу" уже сформировано

Полковник Нацгвардии Николай Уршалович. Фото: Military Media Center

В рамках подготовки "Гвардії наступу" сформировано уже шесть полноценных бригад, в процессе формирования — седьмая бригада. С военнослужащими новых бригад проводятся индивидуальные занятия.

Об этом заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил на брифинге в Military Media Center.

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Бригады "Гвардії наступу"

По словам Николая Уршаловича, уже сформированы шесть бригад "Гвардії наступу", которые готовятся к освобождению украинской территории от российских оккупантов.

Сейчас происходит формирование седьмой бригады.

Вновь созданные бригады довооружаются и проходят стадию состыковки, на что требуется еще несколько недель.

Чем занимаются новые бригады

Полковник Нацгвардии подчеркнул, что сейчас с новобранцами бригад "Гвардії наступу" проводятся занятия по индивидуальной подготовке.

По словам Уршаловича, личный состав бригад учат действовать в разных видах боя и разных ситуациях.

"Основное внимание уделяется овладению новобранцами индивидуального и коллективного оружия, тактики действий на поле боя, ориентировании на местности, физической выносливости бойца и изучаются многие другие вопросы и военные уловки, позволяющие не только выжить в бою, но и выйти из него победителем", — объяснил офицер НГУ.

Напомним, что ранее в Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказывали, что такое "Гвардія наступу", какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.