В Нацгвардии рассказали, сколько бригад "Гвардії наступу" уже сформировано
В рамках подготовки "Гвардії наступу" сформировано уже шесть полноценных бригад, в процессе формирования — седьмая бригада. С военнослужащими новых бригад проводятся индивидуальные занятия.
Об этом заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил на брифинге в Military Media Center.
Бригады "Гвардії наступу"
По словам Николая Уршаловича, уже сформированы шесть бригад "Гвардії наступу", которые готовятся к освобождению украинской территории от российских оккупантов.
Сейчас происходит формирование седьмой бригады.
Вновь созданные бригады довооружаются и проходят стадию состыковки, на что требуется еще несколько недель.
Чем занимаются новые бригады
Полковник Нацгвардии подчеркнул, что сейчас с новобранцами бригад "Гвардії наступу" проводятся занятия по индивидуальной подготовке.
По словам Уршаловича, личный состав бригад учат действовать в разных видах боя и разных ситуациях.
"Основное внимание уделяется овладению новобранцами индивидуального и коллективного оружия, тактики действий на поле боя, ориентировании на местности, физической выносливости бойца и изучаются многие другие вопросы и военные уловки, позволяющие не только выжить в бою, но и выйти из него победителем", — объяснил офицер НГУ.
Напомним, что ранее в Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказывали, что такое "Гвардія наступу", какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.