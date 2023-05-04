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У Нацгвардії розповіли, скільки бригад "Гвардії наступу" уже сформовані

4 травня 2023 15:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Нацгвардії розповіли, скільки бригад "Гвардії наступу" уже сформовані
Полковник Нацгвардії Микола Уршалович. Фото: Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В рамках підготовки "Гвардії наступу" сформовано уже шість повноцінних бригад, в процесі формування — сьома бригада. Із військовослужбовцями нових бригад проводяться індивідуальні заняття.

Про це заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович повідомив на брифінгу в Military Media Center.

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Бригади "Гвардії наступу"

За словами Миколи Уршаловича, уже сформовані шість бригад "Гвардії наступу", які готуються до звільнення української території від російських окупантів.

Зараз відбувається формування сьомої бригади.

Новостворені бригади доозброюються і проходять стадію злагодження, на що потрібно ще кілька тижнів.

Чим займаються нові бригади

Полковник Нацгвардії наголосив, що зараз із новобранцями бригад "Гвардії наступу" проводяться заняття по індивідуальній підготовці.

За словами Уршаловича, особовий склад бригад навчають діяти в різних видах бою і різних ситуаціях.

"Основна увага приділяється опановуванню новобранцями індивідуальної та колективної зброї, тактики дій на полі бою, орієнтуванні на місцевості, фізичній витривалості бійця та вивчається багато інших питань та військових хитрощів, які дозволяють не тільки вижити в бою, але й вийти з нього переможцем", — пояснив офіцер НГУ.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповідали, що таке "Гвардія наступу", яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть.

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