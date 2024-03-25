В Никополе вечером раздавались взрывы — враг ударил по городу из Градов

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Сергей Лысак

Российские войска в воскресенье, 24 марта, снова обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг ударил по городу из системы "Град".

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 25 марта.

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"Поздно вечером оккупанты ударили по Никополю из РСЗО "Град", — написал он.

По словам Лысака, после этого враг начал бить из тяжелой артиллерии по Марганецкой и Мировской громаде.

Он добавил, что всего по городам и селам района россияне выпустили около полутора десятков снарядов.

Известно, что люди остались невредимыми, а на других территориях Днепропетровщины обошлось без "прилетов".

Скриншот поста Лысака

Напомним, из-за обстрела Днепропетровщины жители области оставались без света и тепла. В результате атаки была повреждена линия электропередач.

Также мы писали, что из-за вражеских обстрелов Днепропетровской области ранения получили шесть человек.