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В Никополе вечером раздавались взрывы — враг ударил по городу из Градов

25 марта 2024 08:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Никополе вечером раздавались взрывы — враг ударил по городу из Градов
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Сергей Лысак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в воскресенье, 24 марта, снова обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг ударил по городу из системы "Град".

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 25 марта.

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"Поздно вечером оккупанты ударили по Никополю из РСЗО "Град", — написал он.

По словам Лысака, после этого враг начал бить из тяжелой артиллерии по Марганецкой и Мировской громаде.

Он добавил, что всего по городам и селам района россияне выпустили около полутора десятков снарядов.

Известно, что люди остались невредимыми, а на других территориях Днепропетровщины обошлось без "прилетов".

Лисак о Никополе
Скриншот поста Лысака

Напомним, из-за обстрела Днепропетровщины жители области оставались без света и тепла. В результате атаки была повреждена линия электропередач.

Также мы писали, что из-за вражеских обстрелов Днепропетровской области ранения получили шесть человек.

Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь
война в Украине

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