В Никополе вечером раздавались взрывы — враг ударил по городу из Градов
Российские войска в воскресенье, 24 марта, снова обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг ударил по городу из системы "Град".
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 25 марта.
Обстрелы Никополя 24 марта
"Поздно вечером оккупанты ударили по Никополю из РСЗО "Град", — написал он.
По словам Лысака, после этого враг начал бить из тяжелой артиллерии по Марганецкой и Мировской громаде.
Он добавил, что всего по городам и селам района россияне выпустили около полутора десятков снарядов.
Известно, что люди остались невредимыми, а на других территориях Днепропетровщины обошлось без "прилетов".
Напомним, из-за обстрела Днепропетровщины жители области оставались без света и тепла. В результате атаки была повреждена линия электропередач.
Также мы писали, что из-за вражеских обстрелов Днепропетровской области ранения получили шесть человек.
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