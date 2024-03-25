У Нікополі увечері лунали вибухи — ворог вдарив по місту з Градів

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські війська у неділю, 24 березня, знову обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог вдарив по місту із системи "Град".

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак в Telegram у понеділок, 25 березня.

Читайте також:

Обстріли Нікополя 24 березня

"Пізно ввечері окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ "Град", — написав він.

За словами Лисака, після цього ворог почав бити з важкої артилерії по Марганецькій та Мирівській громадах.

Він додав, що загалом по містах та селах району росіяни випустили майже півтора десятка снарядів.

Відомо, що люди залишилися неушкодженими, а на інших територіях Дніпропетровщини минулося без "прильотів".

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, через обстріл Дніпропетровщини мешканці області залишалися без світла та тепла. Внаслідок атаки була пошкоджена лінія електропередач.

Також ми писали, що через ворожий обстріл Дніпропетровської області поранення отримали шестеро людей.