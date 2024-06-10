Украинских беженцев в Германии, не будут убеждать возвращаться домой

Министр развития Германии Свенья Шульце. Фото: X

В Германии не планируют убеждать украинских беженцев возвращаться домой. Правительство считает, что такое решение украинцы должны принимать самостоятельно и без давления.

Об этом заявила министр развития страны Свенья Шульце в интервью RND.

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В материале говорится, что в Украине существует нехватка квалифицированных кадров, в то время как большое количество украинцев проживает в Германии на средства страны. Журналист спросил Шульце, планируется ли на фоне этого поощрения украинцев к возвращению на Родину. Она ответила, что страна не будет давить на беженцев по поводу этого вопроса.

"Чтобы было понятно: украинцы, которые нашли у нас убежище, сами решают, хотят ли они вернуться на Родину и когда", — сказала она.

По ее мнению, проблему нехватки кадров в Украине можно решить возвращением в страну беженцев из Европы, которые успели получить там рабочую квалификацию.

Однако сейчас полученные навыки за рубежом не признают в Украине. Это станет темой обсуждения на конференции по восстановлению, которая пройдет 11-12 июня в Германии.

Напомним, на украинских оборонных предприятиях фиксируется дефицит кадров. Из-за отсутствия бронирования таких специалистов их мобилизуют на фронт.

Ранее глава МВД Баварии Йоахим Геррманн призвал не выплачивать социальную помощь украинским мужчинам призывного возраста.