Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Германии определились относительно планов по возвращению украинских беженцев домой arrow

В Германии определились относительно планов по возвращению украинских беженцев домой

10 июня 2024 17:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинских беженцев в Германии, не будут убеждать возвращаться домой
Министр развития Германии Свенья Шульце. Фото: X
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Германии не планируют убеждать украинских беженцев возвращаться домой. Правительство считает, что такое решение украинцы должны принимать самостоятельно и без давления.

Об этом заявила министр развития страны Свенья Шульце в интервью RND.    

Читайте также:

Украинские беженцы в Германии

В материале говорится, что в Украине существует нехватка квалифицированных кадров, в то время как большое количество украинцев проживает в Германии на средства страны. Журналист спросил Шульце, планируется ли на фоне этого поощрения украинцев к возвращению на Родину. Она ответила, что страна не будет давить на беженцев по поводу этого вопроса.

"Чтобы было понятно: украинцы, которые нашли у нас убежище, сами решают, хотят ли они вернуться на Родину и когда", — сказала она.

По ее мнению, проблему нехватки кадров в Украине можно решить возвращением в страну беженцев из Европы, которые успели получить там рабочую квалификацию.

Однако сейчас полученные навыки за рубежом не признают в Украине. Это станет темой обсуждения на конференции по восстановлению, которая пройдет 11-12 июня в Германии.

Напомним, на украинских оборонных предприятиях фиксируется дефицит кадров. Из-за отсутствия бронирования таких специалистов их мобилизуют на фронт.  

Ранее глава МВД Баварии Йоахим Геррманн призвал не выплачивать социальную помощь украинским мужчинам призывного возраста.

Украина
война в Украине
выплаты
украинцы
беженцы
Германия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня