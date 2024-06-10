Українських біженців у Німеччині, не будуть переконувати повертатися додому

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце. Фото: X

У Німеччині не планують переконувати українських біженців повертатися додому. Уряд вважає, що таке рішення украї нці повинні ухвалювати самостійно й без тиску.

Про це заявила міністр розвитку країни Свенья Шульце в інтерв'ю RND.

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У матеріалі йдеться, що в Україні існує брак кваліфікованих кадрів, у той час, як велика кількість українців проживає у Німеччині на кошти країни. Журналіст запитав Шульце, чи планується на тлі цього заохочення українців до повернення на Батьківщину. Вона відповіла, що країна не буде тиснути на біженців щодо цього питання.

"Щоб було зрозуміло: українці, які знайшли у нас притулок, самі вирішують, чи хочуть вони повернутися на Батьківщину і коли", — сказала вона.

На її думку, проблему нестачі кадрів в Україні можна вирішити поверненням у країну біженців із Європи, котрі встигли отримати там робочу кваліфікацію.

Однак наразі здобуті навички за кордоном не визнають в Україні. Це стане темою для обговорення на конференції з відновлення, яка пройде 11-12 червня у Німеччині.

Нагадаємо, на українських оборонних підприємствах фіксують дефіцит кадрів. Через відсутність бронювання таких спеціалістів їх мобілізовують на фронт.

Раніше очільник МВС Баварії Йоахім Геррманн закликав не виплачувати соціальну допомогу українським чоловікам призовного віку.