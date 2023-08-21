В Германии заговорили о поставках Украине крылатых ракет Taurus: когда ждать

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Facebook

В Германии заговорили о поставках крылатых ракет в Украину. Речь идет о ракетах Taurus. Так, глава иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за скорейшее принятие Берлином такого решения.

Об этом пишет издание RND.

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Правительство Германии до сих пор оставляет открытым вопрос, будет ли поставлять Украине крылатые ракеты типа Taurus, как просил Киев.

При этом глава зарубежного ведомства Анналена Бербок, общаясь с журналистами, затронула этот вопрос.

"Я считаю, что за последние полтора года нам пришлось не только поразительно, но и жестоко почувствовать, что каждый день имеет значение", — заявила она.

Кроме того, Бербок прокомментировала решение Нидерландов и Дании предоставить Украине 61 истребитель F-16.

"Это хороший день для Украины и хороший день для Европы", — отметила министр.

Самолет оснащен крылатой ракетой Taurus. Фото: Bundeswehr

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил, сколько Украине нужно истребителей, чтобы заменить старый авиапарк. Так, по словам Игната, нужно 128 истребителей для модернизации авиапарка и доминирования в небе.