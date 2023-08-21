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У Німеччині заговорили про поставки Україні крилатих ракет Taurus: коли чекати

21 серпня 2023 23:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Німеччині заговорили про поставки Україні крилатих ракет Taurus: коли чекати
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Німеччині заговорили про постачання крилатих ракет Україні. Йдеться про ракети Taurus. Так, очільниця закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за якнайшвидше ухвалення Берліном такого рішення.

Про це пише видання RND.

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Німеччина може надати Україні крилаті ракети Taurus

Уряд Німеччини досі залишає відкритим питання, чи постачатиме Україні крилаті ракети типу Taurus, як просив Київ.

При цьому очільниця закордонного відомства Анналена Бербок, спілкуючись з журналістами торкнулася цього питання. 

"Я вважаю, що за останні півтора року нам довелося не тільки вражаюче, але й жорстоко відчути, що кожен день має значення", — заявила вона.

Крім того Бербок прокоментувала рішення Нідерландів і Данії надати Україні 61 винищувач F-16.

"Це хороший день для України і хороший день для Європи", — зазначила міністерка.

Літак, оснащений крилатою ракетою Taurus. Фото: Bundeswehr

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив, скільки Україні потрібно винищувачів, аби замінити старий авіапарк. Так, за словами Ігната, потрібні 128 винищувачів для модернізації авіапарку та домінування в небі.

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