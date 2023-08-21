У Німеччині заговорили про поставки Україні крилатих ракет Taurus: коли чекати

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Facebook

У Німеччині заговорили про постачання крилатих ракет Україні. Йдеться про ракети Taurus. Так, очільниця закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за якнайшвидше ухвалення Берліном такого рішення.

Про це пише видання RND.

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Уряд Німеччини досі залишає відкритим питання, чи постачатиме Україні крилаті ракети типу Taurus, як просив Київ.

При цьому очільниця закордонного відомства Анналена Бербок, спілкуючись з журналістами торкнулася цього питання.

"Я вважаю, що за останні півтора року нам довелося не тільки вражаюче, але й жорстоко відчути, що кожен день має значення", — заявила вона.

Крім того Бербок прокоментувала рішення Нідерландів і Данії надати Україні 61 винищувач F-16.

"Це хороший день для України і хороший день для Європи", — зазначила міністерка.

Літак, оснащений крилатою ракетою Taurus. Фото: Bundeswehr

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив, скільки Україні потрібно винищувачів, аби замінити старий авіапарк. Так, за словами Ігната, потрібні 128 винищувачів для модернізації авіапарку та домінування в небі.