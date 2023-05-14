В Германии Зеленский встретился с украинскими военными, которые проходят обучение
В ходе своего визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в городе Аахен. Там проходят обучение украинские военнослужащие.
Об этом сообщили на сайте Зеленского.
Встреча Зеленского с украинскими военными
Президент Украины был на военной базе вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они вместе пообщались с военными, которые учатся в Бундесвере.
"Хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что представляете наше государство. Мы сегодня разговаривали с канцлером — все уважают наши Вооруженные Силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще более мощной", — сказал Зеленский.
Украинский лидер также поблагодарил Шольца за поддержку тренировочной миссии для украинских военных.
Зеленский вручил военнослужащим государственные награды. Бойцы получили ордена "За мужество" ІІІ степени.
Президент Украины и канцлер Германии ознакомились с элементами обучения, а также осмотрели образцы германской военной техники, на которой учатся украинские военные. Эта техника также поставляется в Украину.
Напомним, Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сосредоточилась на подготовке к контрнаступательным действиям. Деоккупация пройдет по закону.
Добавим, 14 мая Владимир Зеленский находился в Германии. Главе государства вручили престижную премию Карла Великого.