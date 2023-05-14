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В Германии Зеленский встретился с украинскими военными, которые проходят обучение

14 мая 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Германии Зеленский встретился с украинскими военными, которые проходят обучение
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц на военной базе. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ходе своего визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в городе Аахен. Там проходят обучение украинские военнослужащие.

Об этом сообщили на сайте Зеленского.

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Встреча Зеленского с украинскими военными

Президент Украины был на военной базе вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они вместе пообщались с военными, которые учатся в Бундесвере.

"Хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что представляете наше государство. Мы сегодня разговаривали с канцлером — все уважают наши Вооруженные Силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще более мощной", — сказал Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил Шольца за поддержку тренировочной миссии для украинских военных.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды. Бойцы получили ордена "За мужество" ІІІ степени.

Президент Украины и канцлер Германии ознакомились с элементами обучения, а также осмотрели образцы германской военной техники, на которой учатся украинские военные. Эта техника также поставляется в Украину.

Зеленский и Шольц на военной базе в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц на военной базе. Фото: president.gov.ua

Напомним, Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сосредоточилась на подготовке к контрнаступательным действиям. Деоккупация пройдет по закону.

Добавим, 14 мая Владимир Зеленский находился в Германии. Главе государства вручили престижную премию Карла Великого.

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