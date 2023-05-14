У Німеччині Зеленський зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц на військовій базі. Фото: president.gov.ua

Під час свого візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в місті Аахен. Там проходять навчання українські військовослужбовці.

Про це повідомили на сайті Зеленського.

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Президент України був на військові базі разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони разом поспілкувалися з військовими, які навчаються в Бундесвері.

"Хочу подякувати вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми сьогодні розмовляли з канцлером — усі поважають наші Збройні Сили. Ми вас чекаємо вдома, повертайтеся й робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою", — сказав Зеленський.

Український лідер також подякував Шольцу за підтримку тренувальної місії для українських військових.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Бійці отримали ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Президент України та канцлер Німеччини ознайомилися з елементами навчання, а також оглянули зразки німецької військової техніки, на якій навчаються українські військові. Ця техніка також постачається до України.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц на військовій базі. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся із президентом Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Після зустрічі Зеленський подякував за військову підтримку України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зосередилась на підготовці до контрнаступальних дій. Деокупація пройде згідно з законом.

Додамо, 14 травня, Володимир Зеленський перебував у Німеччині. Главі державі вручили престижну премію Карла Великого.