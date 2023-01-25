Во многих областях воздушная тревога: россияне атакуют дронами

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В восточных и центральных областях Украины объявлено о воздушной тревоге. Известно, что российские войска совершают атаку дронами-камикадзе.

Об атаке дронами первым сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Что известно

Руководитель области написал, что вылетели три группы дронов.

"Мелкие пакостники в день рождения президента Украины Владимира Зеленского не могли ничего не сделать", – добавил Ким.

Ким также сообщил, что есть угроза и ракетной атаки.

Взрывы в регионах

Telegram-каналы, освещающие события, связанные с войной, сообщают, что в ряде областей уже работают системы противовоздушной обороны.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Не игнорируйте тревогу. Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах", — написал он.

Мониторинговые паблики сообщают, что в небо подняты пять вражеских самолетов Ту-22м3. Есть угроза ракетной атаки.

Пользователи соцсетей сообщают о мощных взрывах в Днепре.Также сообщают, что взрывы прогремели в Запорожье.

В сети сообщают, что есть прилет в Днепре — обнародовано фото пожара.

Главы ряда областных администраций предупреждают об угрозе ударов россии.

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