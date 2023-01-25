У багатьох областях повітряна тривога: росіяни атакують дронами

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У східних та центральних областях України оголошено про повітряну тривогу. Наразі відомо, що російські війська здійснюють атаку дронами-камікадзе.

Про атаку дронами першим повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Що відомо

Очільник області написав, що вилетіли три групи дронів.

"Дрібні капосники у день народження президента України Володимира Зеленського не могли нічого не зробити", – додав Кім.

Кім також повідомив, що є загроза і ракетної атаки.

Вибухи у регіонах

Telegram-канали, які висвітлюють події, пов'язані з війною, повідомляють, що у низці областей уже працюють системи протиповітряної оборони.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Не ігноруйте тривогу. Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах", — написав він.

Моніторингові пабліки повідомляють, що у небо піднято п'ять ворожих літаків Ту-22м3. Є загроза ракетної атаки.

Користувачі соцмереж повідомляють про потужні вибухи у Дніпрі. Також повідомляють, що вибухи прогриміли у Запоріжжі.

У мережі повідомляють, що є приліт у Дніпрі — оприлюднено фото пожежі.

Глави низки обласних адміністрацій попереджають про загрозу ударів росії.

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