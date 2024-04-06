В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Ракета в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В некоторых областях Украины в субботу вечером, 6 апреля, была объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом говорит карта воздушных тревог alerts.in.ua.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Воздушная тревога в Украине 6 апреля

Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Там существует угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Позже граждан в Донецкой и Харьковской области предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В 20:51 было зафиксировано движение российской ракеты в направлении Днепра.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По данным мониторингового Telegram-канала monitor, ракета прекратила существование в пределах области, однако опасность продолжается до отбоя тревог.

Скриншот сообщения monitor

В 20:55 Воздушные силы отметили ракетную опасность на Полтавщине.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 21:05 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях и Крыму.

Напомним, 6 апреля в Харькове раздавались взрывы. Враг ударил по жилому району города.

По словам главы ОВА, россияне обстреляли гражданскую городскую застройку Харькова модифицированной авиабомбой УМБП.