У низці областей України оголошено повітряну тривогу
В деяких областях України в суботу увечері, 6 квітня, оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.
Про це свідчить карта повітряних тривог alerts.in.ua.
Повітряна тривога в Україні 6 квітня
Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Там існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Згодом громадян у Донецькій та Харківській області попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
О 20:51 було зафіксовано рух російської ракети у напрямку Дніпра.
Згодом за даними моніторингового Telegram-каналу monitor, ракета припинила існування в межах області, однак небезпека триває до відбою тривог.
О 20:55 Повітряні сили зауважили про ракетну небезпеку на Полтавщині.
Станом на 21:05 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях та в Криму.
Нагадаємо, 6 квітня у Харкові лунали вибухи. Ворог вдарив по житловому району міста.
За словами очільника ОВА, росіяни обстріляли цивільну міську забудову Харкова модифікованою авіабомбою УМБП.
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