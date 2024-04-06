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У низці областей України оголошено повітряну тривогу

6 квітня 2024 21:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У низці областей України оголошено повітряну тривогу
Ракета в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В деяких областях України в суботу увечері, 6 квітня, оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це свідчить карта повітряних тривог alerts.in.ua.

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повітряна тривога 6 квітня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україні 6 квітня

Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Там існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом громадян у Донецькій та Харківській області попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Скриншот допису Повітряних сил

О 20:51 було зафіксовано рух російської ракети у напрямку Дніпра.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом за даними моніторингового Telegram-каналу monitor, ракета припинила існування в межах області, однак небезпека триває до відбою тривог.

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Скриншот допису monitor

О 20:55 Повітряні сили зауважили про ракетну небезпеку на Полтавщині.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 21:05 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях та в Криму.

Нагадаємо, 6 квітня у Харкові лунали вибухи. Ворог вдарив по житловому району міста.

За словами очільника ОВА, росіяни обстріляли цивільну міську забудову Харкова модифікованою авіабомбою УМБП.

обстріли
окупанти
ППО
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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