У низці областей України оголошено повітряну тривогу

Ракета в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

В деяких областях України в суботу увечері, 6 квітня, оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це свідчить карта повітряних тривог alerts.in.ua.

Читайте також:

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україні 6 квітня

Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Там існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом громадян у Донецькій та Харківській області попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Скриншот допису Повітряних сил

О 20:51 було зафіксовано рух російської ракети у напрямку Дніпра.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом за даними моніторингового Telegram-каналу monitor, ракета припинила існування в межах області, однак небезпека триває до відбою тривог.

Скриншот допису monitor

О 20:55 Повітряні сили зауважили про ракетну небезпеку на Полтавщині.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 21:05 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях та в Криму.

Нагадаємо, 6 квітня у Харкові лунали вибухи. Ворог вдарив по житловому району міста.

За словами очільника ОВА, росіяни обстріляли цивільну міську забудову Харкова модифікованою авіабомбою УМБП.