Повітряна тривога вночі 12 червня

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
12 июня 2023 02:44
Срочная новость
Ночью, 12 июня, в Украине снова объявлена воздушная тревога в ряде областей.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Читайте также:
Этот сайт использует cookie-файлы
Политика пользователя cookie
Ночью, 12 июня, в Украине снова объявлена воздушная тревога в ряде областей.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у ВаршавіПомочь сейчас