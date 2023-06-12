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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

12 июня 2023 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 12 червня
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 12 июня, в Украине снова объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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