Повітряна тривога вночі 12 червня

Запуск ракети в повітряний простір. Фото: google.com

Вночі, 12 червня, в Україні знову оголошено повітряну тривогу. Так, "почервоніла" низка центральних і південних областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні

Оновлено 02:48. Повітряну тривогу оголосили в низці областей України, зокрема в Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Нагадаємо, що внаслідок обстрілу човна, яким евакуювалися люди з лівого берега Херсонщини, постраждали тринадцять людей. Троє мирних жителів загинули, ще десятеро отримали поранення, серед них двоє правоохоронців.

Також ми писали, що російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Повітряна тривога на Харківщині була оголошена о 16:20 11 червня.

Додамо, що ворог використовує свою флотилію, аби виснажити українську ППО. Для цього застосовує ракети повітряного базування в комплексі із шахедами.