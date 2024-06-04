Воздушная тревога в Украине — какая угроза

В ряде регионов Украины раздается воздушная тревога — какая опасность
В отдельных регионах Украины утром 4 июня раздаются сигналы воздушной тревоги. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
По сообщению ВС ВСУ существует угроза применения баллистических ракет предварительно неизвестного типа.
По состоянию на 9:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Угроза с неба наблюдается в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Напомним, ранее сирены прозвучали в шести областях Украины из-за угрозы нанесения авиаударов и ракетно-баллистического удара.
Тем временем в Одессе раздался громкий взрыв: по городу был нанесен удар баллистической ракетой.
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