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В ряде регионов Украины раздается воздушная тревога — какая опасность

4 июня 2024 09:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога в Украине — какая угроза
Пуск баллистической ракеты "Искандер". Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В отдельных регионах Украины утром 4 июня раздаются сигналы воздушной тревоги. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По сообщению ВС ВСУ существует угроза применения баллистических ракет предварительно неизвестного типа.

воздушная тревога
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 9:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Угроза с неба наблюдается в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

воздушная тревога украина
Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее сирены прозвучали в шести областях Украины из-за угрозы нанесения авиаударов и ракетно-баллистического удара.

Тем временем в Одессе раздался громкий взрыв: по городу был нанесен удар баллистической ракетой.

Донецкая область
Запорожская область
Днепропетровская область
ракетный удар
война в Украине
воздушная тревога
Украина
ракеты
Одесская область
Херсонская область
Николаевская область

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