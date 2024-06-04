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У низці регіонів України лунає повітряна тривога — яка небезпека

4 червня 2024 09:37
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Ілля Рябінін
редактор
Повітряна тривога в Україні — яка загроза
Пуск балістичної ракети "Іскандер". Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В окремих регіонах України вранці 4 червня лунають сигнали повітряної тривоги. Повідомляється про загрозу застосування балістичних ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За повідомленням ПС ЗСУ, існує загроза застосування балістичних ракет попередньо невідомого типу. 

повітряна тривога
Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 9:42 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Загроза з неба спостерігається на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині та Одещині.  

повітряна тривога україна
Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше сирени пролунали в шістьох областях України через загрозу завдання авіаударів та ракетно-балістичного удару. 

Тим часом в Одесі пролунав гучний вибух: по місту було завдано удару балістичною ракетою.

Донецька область
Запорізька область
Дніпропетровська область
ракетний удар
війна в Україні
повітряна тривога
Україна
ракети
Одеська область
Херсонська область
Миколаївська область

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