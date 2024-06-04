Повітряна тривога в Україні — яка загроза

У низці регіонів України лунає повітряна тривога — яка небезпека
В окремих регіонах України вранці 4 червня лунають сигнали повітряної тривоги. Повідомляється про загрозу застосування балістичних ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
За повідомленням ПС ЗСУ, існує загроза застосування балістичних ракет попередньо невідомого типу.
Станом на 9:42 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Загроза з неба спостерігається на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині та Одещині.
Нагадаємо, раніше сирени пролунали в шістьох областях України через загрозу завдання авіаударів та ракетно-балістичного удару.
Тим часом в Одесі пролунав гучний вибух: по місту було завдано удару балістичною ракетою.
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