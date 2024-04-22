В нем пять осколков — во время атаки на Одесчину пострадала собака

Раненный пес Гектор. Фото: facebook.com/animalsosofficial

Общественная организация Animal SOS Odessa заявила, что во время российской ракетной атаки на Одесскую область в воскресенье, 21 апреля, был ранен пес Гектор. Сейчас четвероногий находится в клинике, волонтеры начали собирать деньги на операцию.

Об этом Animal SOS Odessa сообщает в Facebook.

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В организации рассказали, что животное с осколочным ранением туловища нашли вблизи места ракетного удара. Журналисты, которые нашли пса, обратились за помощью к волонтерам.

"Собаку зовут Гектор. В нем 5 осколков. Завтра будет хирургическое вмешательство, их будут доставать", — отметили в организации.

Сейчас пес находится в ветеринарной клинике, его стабилизировали. Волонтеры проводят сбор средств на операцию с извлечения осколков, запланированную на 22 апреля.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы общественной организации Animal SOS Odessa

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