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В нем пять осколков — во время атаки на Одесчину пострадала собака

22 апреля 2024 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В нем пять осколков — во время атаки на Одесчину пострадала собака
Раненный пес Гектор. Фото: facebook.com/animalsosofficial
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Общественная организация Animal SOS Odessa заявила, что во время российской ракетной атаки на Одесскую область в воскресенье, 21 апреля, был ранен пес Гектор. Сейчас четвероногий находится в клинике, волонтеры начали собирать деньги на операцию.

Об этом Animal SOS Odessa сообщает в Facebook.

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В организации рассказали, что животное с осколочным ранением туловища нашли вблизи места ракетного удара. Журналисты, которые нашли пса, обратились за помощью к волонтерам.

"Собаку зовут Гектор. В нем 5 осколков. Завтра будет хирургическое вмешательство, их будут доставать", — отметили в организации.

Сейчас пес находится в ветеринарной клинике, его стабилизировали. Волонтеры проводят сбор средств на операцию с извлечения осколков, запланированную на 22 апреля.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы общественной организации Animal SOS Odessa
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы общественной организации Animal SOS Odessa

Напомним, что недавно в Белой Церкви Киевской области второклассник Александр Изиев спас себя и собаку при взрыве в многоэтажном доме. Известны подробности героического поступка малого героя.

Также мы писали, что героями для своих питомцев можно быть и в быту. Новини.LIVE собрали несколько важных советов как обезопасить собак и кошек от клещей и что делать, когда насекомое уже укусило.

Одесса
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финансовая помощь
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