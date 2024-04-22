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У ньому п'ять осколків — під час атаки на Одещину постраждав собака

22 квітня 2024 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У ньому п'ять осколків — під час атаки на Одещину постраждав собака
Поранений пес Гектор. Фото: facebook.com/animalsosofficial
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Громадська організація Animal SOS Odessa заявила, що під час російської ракетної атаки на Одеську область у неділю, 21 квітня, було поранено пса Гектора. Зараз чотирилапий перебуває в клініці, волонтери розпочали збирати гроші на операцію.

Про це Animal SOS Odessa повідомляє в Facebook. 

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В організації розповіли, що тварину з осколковим пораненням тулуба знайшли поблизу місця ракетного удару. Журналісти, які знайшли пса, звернулися за допомогою до волонтерів.

"Собаку звуть Гектор. У ньому 5 осколків. Завтра буде хірургічне втручання, їх діставатимуть", — зазначили в організації.

Зараз песик перебуває в ветеринарній клініці, його стабілізували. Волонтери проводять збір коштів на операцію з вилучення уламків, заплановану на 22 квітня.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки громадської організації Animal SOS Odessa
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки громадської організації Animal SOS Odessa

Нагадаємо, що нещодавно в Білій Церкві Київської області другокласник Олександр Ізієв врятував себе і собаку під час вибуху у багатоповерховому будинку. Відомі подробиці героїчного вчинку малого героя.

Також ми писали, що героями для своїх улюбленців можна бути і в побуті. Новини.LIVE зібрали кілька важливих порад як убезпечити собак та котів від кліщів і що робити, коли комаха вже вкусила.

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