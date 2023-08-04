Атака морських дронів у РФ: подробиці

В Новороссийске в РФ жалуются на атаку морских дронов. Фото: скриншот

В российском Новороссийске утром 4 августа, в районе гавани раздались взрывы и звуки стрельбы. Местные паблики пишут об атаке морских дронов.

Мы собрали всю информацию об этом на данный момент.

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Сообщается, что около пяти утра со стороны Черного моря было слышно несколько очередей.

Местные паблики пишут, что взрывы произошли в районе Южной Озериевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

По некоторой информации, был направлен в так называемый "нефтяной маяк", через который происходит прием нефти.

Напомним, около четырех утра в нескольких местах оккупированного Крыма раздавались взрывы. Громче всего было в Феодосии. Местные жители сообщали, что в городе исчез свет, не работал интернет.

Также мы писали, что в Крыму партизаны "засекли" расположение ПВО оккупантов. Она располагается на выезде из Феодосии во Владиславовку.