Атака морських дронів у РФ: подробиці

У Новоросійську в РФ скаржаться на атаку морських дронів. Фото: скриншот

У російському Новоросійську вранці 4 серпня, в районі гавані пролунали вибухи та звуки стрілянини. Місцеві пабліки пишуть про атаку морських дронів.

Ми зібрали усю інформацію про це на цей час.

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Повідомляється, що близько п'ятої ранку зі сторони Чорного моря було чути кілька черг.

Місцеві пабліки пишуть, що вибухи сталися в районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

За деякою інформацією, було поцілено у так званий "нафтовий маяк", через який відбувається прийом нафти.

Нагадаємо, близько четвертої ранку в кількох місцях окупованого Криму лунали вибухи. Найгучніше було в районі Феодосії. Місцеві мешканці повідомляли, що у місті зникло світло, не працював інтернет.

Також ми писали, що у Криму партизани "засікли" розташування ППО окупантів. Вона розташовується на виїзді з Феодосії до Владиславівки.